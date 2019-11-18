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Nurettin Korkmaz hırs küpü

Nurettin Korkmaz hırs küpü
Nurettin Korkmaz hırs küpü

İstikbal Mobilya Kayserispor’un 17 yaşındaki kanat oyuncusu Nurettin Korkmaz hırs küpü.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 12.haftasında sahasında oynayacağı lider Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Lige verilen milli arada güç depolayan Sarı-Kırmızılı takımda gözler genç oyuncularda. Son oynanan Gençlerbirliği maçında oyuna giren ve yaptığı asist ile büyük beğeni kazanan 2002 doğumlu genç futbolcu Nurettin Korkmaz antrenmanlardaki hırsı, isteği ile dikkat çekiyor. Teknik heyetin yakından ilgilendiği Nurettin Korkmaz ligde kalan haftalarda forma savaşına hazır.
Kayserispor'un gelecekte büyük beklentileri olan isimlerin başında yer alan Nurettin, birçok kulüp tarafından da takip edilmeye başlandı.

Yüksel Yıkılmaz
 

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