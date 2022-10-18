Nurhak'ta askeri araç devrildi: 7 asker yaralı

Kaza, Nurhak-Elbistan karayolunda meydana geldi. Nurhak'taki birlikte görev yapan personeli taşıyan ‘Kirpi' adlı askeri araç devrildi. Kazada, 7 asker yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, Nurhak ve Elbistan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Murat Sürücü



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