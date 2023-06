Nuri Demirağ tarafından 82 yıl önce yaptırıldı, açılmaya gün sayıyor

Sivas'ın Divriği ilçesinde Nuri Demirağ tarafından 1936 yılında yapımına başlanan ve 1941 yılında tamamlanarak, kendisi tarafından yapılan ilk yerli ve milli uçağın iniş yaptığı havaalanı özelleştirilmesinin ardından meraya dönüşmüştü. Sivas Valiliğinin girişimleri ile Türkiye'nin ilk havaalanlarından birisi olan bu alan yeniden hayat buluyor. 200 dönümlük arazi üzerine yapılan havaalanında yenileme çalışmaları devam ediyor.

“Burayı bir an önce açmak istiyoruz”

Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, Nuri Demirağ'ın havaalanını bir an önce açmak istediklerinden bahsederek, “Uçaklar Yeşilköy Havalimanı'nda yapılmış ve sonra buraya gelmiş. Buradaki çocukları oraya götürüp pilot olarak yetiştirmiş. Burada da kendine göre bir havaalanı oluşturmuş. Nuri Demirağ 1930'lu yıllarda bunları insanlar hayaller kursunlar, uçmayı hayal etsinler diye yapmıştır. Bugün Sivas'taki havaalanının adı Nuri Demirağ Havaalanıdır. İsmi ile yaşatılmış ve gerçekten de Türk Havacılığına da çok büyük emekler vermiştir. Havaalanını açarsak hemşehrimize sahip çıkmış olacağız. Belki küçük bir ateş gibi algılanabilir çünkü her yerde havaalanı var. Niye Divriği havaalanı bu kadar önemli? Çünkü baktığınız zaman o dönem içerisinde ilçeler arasında Türkiye'de havaalanı yoktur. Belki de tam bilmiyorum ama o tarihlerde Sivas'ta, Erzurum'da ve birçok ilde havaalanı yoktu ama Divriği'de vardı. İnsanın birçok ilde havaalanı yokken burada böyle bir enerjiyi tatması çok farklı bir şey. Bu Divriği'deki insanların dışarıya karşı bakış açısını gösterir, ileri görüşlü olduğunu gösterir. İstikbal göklerdedir sözünün ne kadar doğru olduğunu gösterir. Biz de diyoruz ki burayı bir an önce açmak istiyoruz. Buraya insanlar uçaklarıyla, özel jetleri ile gelecekse bundan daha büyük bir imkan olabilir mi. Bu aslında tanıtımın zirvesi gibi bir şey” dedi.

“Havaalanını açtığımızda Teknofest'i buraya bekliyoruz”

Gök, havaalanı açıldığı zaman Teknofest'i davet edeceklerinden bahsederek, “Şu anda bakanlıklarla yazışmalar devam ediyor. Bu bittikten sonra mutlaka açılacaktır. Bu konuda iş adamımız ile görüştüğümüzde şunu net olarak biliyoruz ki bu havaalanını açacağız. Bizim büyük düşünmeye ve vizyona ihtiyacımız var. Bugün bakıyoruz Avrupa'da her yerde havaalanı var. Ama Divriği açsından Nuri Demirağ'ın ismiyle bunun yaşaması hem bizim gelenek ve göreneklerimize, tarihe saygımızdan hem de çocuklarımıza iyi bir örnek olarak gösterip geleceği inşa etme açısından önemlidir. Turizm, kent, moral için de önemlidir. Havaalanını açtığımızda Teknofest'i buraya bekliyoruz. Türk Hava Kurumu'nun özel gösteri uçakları buraya gelir. Bunlar için birinci adımı atmak lazım. Biz birinci adımı attık ve projelendirdik. İkinci adım izinlerin çıkması. Üçüncü adım inşaatın yapılması. Dördüncü adım ise biz burada pilotlar için de eğitim uçuşları yaptırmayı, pilot okulu eğitmenliği de düşünüyoruz” diye konuştu.

