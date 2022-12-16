Nuri Şahin'in favorisi Arjantin

Şahin, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Konuşmasına bugüne kadar oynadıkları karşılaşmaları ve performanslarını değerlendirerek başlayan Şahin, “Lige Galatasaray maçıyla başladık ve o maçı şansız kaybettik. Ardından gelen iki maçta iyi geçti. Hem skor anlamında hem bireysel performans anlamında 6 haftalık sorunlar çektik. Bu sezon en sıkıntılı dönemimizdi. Bu sorun beklentimden uzun sürse de 6 haftalık kayıplardan sonra 3'te 3'le iyi bir şekilde çıktık. Keşke Beşiktaş maçını da oynasaydık. Takımımız gayet iyi gidiyordu. İlk bölüme iyi bir başlangıç yaptık” diye konuştu.

"Panik yapıp her şeyi değiştirseydik belki de sonuç alamayacaktık"

6 haftalık kötü gidişat nedeniyle bir panik yaşamadığını ifade eden Şahin, "Beklenti geçen sezon aldığımız skorlardan dolayı farklı olduğunu biliyordum. Panik değil ama insan uzun süre kaybetmeyince ve 6 haftalık döneme girdiği zaman insan hem kendisini hem oyunu sorguluyor. Nedenlerini arıyorsunuz ama panikleme durumu olmadı. Biz oyunumuza ve takımımıza inanıyoruz. Panik yapıp her şeyi değiştirseydik belki de sonuç alamayacaktık. Biz yaptıklarımızın doğru olduğunu, bireysel hataları minimuma indirmeyi gerektiğini düşündük. Oyuncularımda elinden geleni yaptı ve 3'te 3 ile de bu süreçten çıktık " diye konuştu.

"Galatasaray maçı taktiksel anlamda en iyi hazırlandığımız müsabakaydı"

Takımını çok kötü görmediğini fakat bireysel ve performans anlamında sıkıntılar olduğunu kaydeden Şahin, bireysel hataların fazla olduğunu bir dönemi geride bıraktıklarını belirtti. Bu hataların üst üste gelmesi kendilerini skor anlamında geriye götürdüğünü ifade eden Nuri Şahin, “Defansif anlamda her oyuncumuz bireysel hata yaptı, bu gayet doğal futbolun içinde var. Ligde geçen süre içerisinde en çok Galatasaray maçına üzüldüm. O maçta çok iyi oynadık, çok iyi hazırlanmıştık. Performans anlamında benim hocalık dönemimde taktiksel anlamda en iyi hazırlandığımız maçlardan bir tanesiydi. Penaltıyı atsak belki farklı olabilirdi. O maça çok üzülmüştüm" dedi.

"Transfer engelimiz var ve yönetimimiz ile başkanımız bu konuda çalışıyor"

Takımın transfer tahtasının kapalı olmasıyla ilgili de açıklama yapan Şahin, "Transfer engelimiz var ve yönetimimiz ile başkanımız bu konuda çalışıyor. Bu sorun kısa zamanda çözülecektir. Takımdaki oyunculara tekliflerin gelmesi ve konuşulması yaptığımız işi pozitif kılıyor. İnşallah çok teklif gelir ve çok iyi yerlerde kariyerlerini sürdürürler. Bu sezon için 11'de oynayan ya da direkt düşündüğümüz oyunculardan göndereceğimiz oyuncu olacağını düşünmüyorum. Transfer tahtasını açmak için oyuncu gönderme durumunda olduğumuzu da düşünmüyorum. Ama çalışmalarımız sürüyor. Kadrodan da memnunum. Belki 2-3 oyuncu kadromuzda fazla. Gençlere yatırım yapma açısından biraz fazla kadro açıkçası. Gelen de giden de olabilir. Birkaç maç oynayacağız transfer dönemi başlayacak, o dönemde de maç oynayacağız. Şuan konuşmak için erken" diye konuştu.

"Luiz Adriano, bugüne kadar çalıştığım en büyük profesyonellerden bir tanesi"

Takımın deneyimli forvet oyuncusu Luiz Adriano hakkında gelen soruya Şahin, “Luiz Adriano'dan memnunum. Geldiğinden beri hep birbirimize açık konuştuk. Çok profesyonel bir oyuncu, bugüne kadar çalıştığım en büyük profesyonellerden bir tanesi. Gol yollarında bu sene kaleye biraz uzak gözüküyor. Şanssızlığı da var, Galatasaray maçında penaltıyı atsa sezona golle başlayacak ve şanssızlığını kıracaktı. Onun antrenmanda özverisinden, maçtaki performansından gayet memnunum. Oyunculara sadece gol atsın diye bakmıyorum. Luiz Adriano, gol atacak ama oyunumuza katkı vermesi lazım. Goller de gelecektir" dedi.

"Haji Wright'e çok sevindik"

ABD Milli Takımı'yla Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda forma giyen Haji Wright'la ilgili değerlendirmelerde bulunan Şahin, “Hepimiz çok sevindik. Beraber izledik ve onun adına çok mutlu olduk. Wright'ın hikayesi çok enteresan, bir sene önce bizim takımımızda oynamayan bir oyuncuydu. Tam bir sene önce onunla çok net bir görüşme yaptım. Ondan sonra kariyerini çok farklı bir noktaya taşıma yoluna geçti. Onu taçlandırdı, Dünya Kupası'na gitmeyi çok istiyordu. Açıkçası biz kadroya alınmasını çok beklemiyorduk. ABD Milli Takım hocasıyla Karagümrük maçından sonra bir görüşmem olmuştu. O görüşmeden çağrılacak diye bir izlenim almadım. Kadroya çağrılmasına çok sevindim, her maçta süre alarak golde attı. Hem kulübümüz için hem kendisi çok çok büyük bir değer oldu.”

"Arjantin kazansın"

Dünya Kupası finalinde karşılaşacak olan Arjantin ve Fransa ile ilgili gelen soruya Şahin, “Messi'nin kariyerini Dünya Kupası ile taçlandırmasının resmini görmek isterim. Ronaldo'da, Messi'de inanılmaz futbolcular. Oğlum Messi'nin kazanmasını istemiyor. O Messi ile Ronaldo'nun kıyaslanmasında Messi'nin bir adım önde olmasını istemiyor. İkisi aynı seviyede kalsın istiyor. Evde çok farklı durumlar biraz değişik, eşim tamamen Fas'ı destekledi. Güzel bir final olsun ama Fransa 2018'de aldığı için Messi'nin de özellikle bu turnuvada sergilediği performanstan dolayı Messi'nin almasını istiyorum" dedi.

"Türkiye Kupası'nda yolun sonunu görmek istiyoruz"

Türkiye Kupası'nın kendileri için çok değerli olduğunun altını çizen Nuri Şahin, "Elimizden geldiği kadar bu yolun sonunu görmek istiyoruz. Kupada hedefimiz var. Fikstürümüz çok zor ama kolay maç ve deplasman yok. Her maça inanılmaz kaliteli hazırlanmamız lazım. Manisa maçına da aynı şekilde hazırlanıyoruz. Haftalardır onların maçlarını izliyoruz. Manisa maçında kadronun genişliğini kullanacağız. 7 günde 3 maç oynayacağız" diye konuştu. Öte yandan Şahin, Nakajima'nın hafif sakatlığının olduğunu Alassane Ndao'nun ise tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

“Her oyuncuma açık olmaya çalışıyorum”

Boffin'in futbolu bırakma kararı aldığını ve onun yerine de kaleci baktıklarını söyleyen Şahin, kendisiyle de anlaşmaya yakın olduklarını kaydederek, Alperen Uysal'dan da memnun olduğunu işaret etti.

Sinan Gümüş'ün performansını da değerlendiren Şahin, “Her oyuncumla açık olmaya çalışıyorum. Sinan Gümüş buraya 10-11 ay önce geldi. Hem o hem biz istediğimiz verimi alamadık. Bu konuda açık konuşuyoruz birbirimize. Yapması gerekenleri söylüyoruz, onun düşüncelerine saygı gösteriyoruz. Tabi ki istediğimiz seviyede değil. 11 ay içinde istediğimiz maç seviyesine gelemedi. Onun içinde şuan ki ara iyi geçti, elinden geleni yapıyor. Oyuncularımın hepsi rekabette. Formayı ben al ver yapamam, herkesin benden formayı alması lazım. Biz adaletli şekilde formayı dağıtmaya çalışıyoruz" dedi.

"Yabancı oyuncu konusuna karşı değilim ama kısıtlamaya karşıyım"

Yabancı oyuncu konusuna Şahin, “Bu konuda çok acı çeken bir hoca değilim çünkü kaliteli yerli oyuncumuz fazla. Yabancı oyuncu konusu tamam ama saha içerisindeki değişikliğe karıştığı zaman zorluklar yaşanıyor. Yabancı oyuncu konusuna karşı değilim ama kısıtlamaya karşıyım. Geçen sezon bizde sıkıntı yaşadık. Bir oyuncumuz sakatlandıktan sonra değişikliğe gitmek zorunda kalmıştık. Kısıtlamaların çok faydalı olduğunu düşünmüyorum” açıklamalarında bulundu.

Fırat Demir



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