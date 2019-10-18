İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nusaybin ve Yüksekova Belediyesine kayyum atandı!

Nusaybin ve Yüksekova Belediyesine kayyum atandı!
Nusaybin ve Yüksekova Belediyesine kayyum atandı!

Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar’ın tutuklanmasının ardından belediye başkan vekilliği görevine Kaymakam Osman Doğramacı getirildi. Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz'in tutuklanmasından sonra ise yerini devraldı.

Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma”, “Terör Örgütü Propagandası Yapma”, “Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Doğramacı, sabah belediyeye gelerek göreve başladı.

Mardin'in Nusaybin Belediyesine, İlçe Kaymakamı Mehmet Balıkçılar kayyum olarak atandı.

Nusaybin Belediyesine kayyum atandı

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, 15 Ekim'de Nusaybin ilçesinde ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalanarak gözaltına alınan Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ile Belediye Meclis Üyesi Ferhat Kut'un 17 Ekim'de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, “Tutuklanan Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz Anayasa'nın 127. ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddeleri uyarınca 17 Ekim'de İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 45. ve 46. maddeleri uyarınca Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar, Nusaybin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.