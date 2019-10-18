Nusaybin ve Yüksekova Belediyesine kayyum atandı!

Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma”, “Terör Örgütü Propagandası Yapma”, “Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Doğramacı, sabah belediyeye gelerek göreve başladı.

Mardin'in Nusaybin Belediyesine, İlçe Kaymakamı Mehmet Balıkçılar kayyum olarak atandı.

Nusaybin Belediyesine kayyum atandı

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, 15 Ekim'de Nusaybin ilçesinde ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalanarak gözaltına alınan Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ile Belediye Meclis Üyesi Ferhat Kut'un 17 Ekim'de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, “Tutuklanan Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz Anayasa'nın 127. ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddeleri uyarınca 17 Ekim'de İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 45. ve 46. maddeleri uyarınca Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar, Nusaybin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.