Nusaybin'de evin bahçesine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Nusaybin Yeşilkent Mahallesi Zeybek Sokak üzerinde bir kişi, evinin bahçesinde bulunan ağaçta yılan olduğunu fark etti. Ev sahibi Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Mahalleye gelen arama kurtarma ekipleri, ağacın üzerindeki yılanı sürüngen tutacağıyla yakalamaya çalışırken yılan yere düşerek ekiplere saldırdı. Yılan tarafından ısırılmaktan son anda kurtulan itfaiye ekibi, su dinamosu altına kaçan yılanı sıkıştırarak yakaladı.

İtfaiye ekipleri yakaladıkları yılanı doğaya bıraktı. Mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Abdullatif Altunkaynak

