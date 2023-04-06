Nusaybin'de patlayan tüp halı yıkama fabrikasını kullanılmaz hale getirdi

Alınan bilgilere göre, Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan bir halı yıkama fabrikasında tüpün patlaması sonucu yangın çıktı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinin kullanılmaz hale geldiği öğrenildi.

Rıdvan Aslan



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