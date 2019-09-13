Nusaybin'de trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, Nusaybin - Midyat karayolu Çağlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 33 BHA 02 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kaybetmesi sonucu kaza yaparak devrildi. Kaza sonrası bölgeye sağlık, itfaiye arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan şahıslar itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılırken yaralanan 2'si çocuk 6 kişi sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Abdullatif Altunkaynak