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Nusret Bulut; “Hedefimiz tüm Türkiye'ye şubeler açmak”

Nusret Bulut; “Hedefimiz tüm Türkiye'ye şubeler açmak”
Nusret Bulut; “Hedefimiz tüm Türkiye'ye şubeler açmak”

Telefon aksesuarı markası Kılıf Kolik’in kurucusu Nusret Bulut bu zamana kadar açmış olduğu 11 şubenin yanı sıra hedefinin tüm Türkiye’de şube açmak olduğunu söyledi.

Kişiye özel telefon kılıfları ile tanınan marka Kılıf Kolik'in kurucusu Nusret Bulut 2011 yılında Adana'da ilk şubesini açarak iş hayatına başladı. 30 yaşındaki iş adamı Nusret Bulut bu zamana kadar İstanbul, Elazığ, Ankara, Mersin, Antalya gibi şehirlerde de toplam 11 şube açtı. Kılıfları kendi fabrikalarında yaptıklarını söyleyen Bulut aynı zamanda, “Büyükşehir, hastaneleri içerisinde mağaza açmaya başladılar ve buralarda sadece Kılıf Kolik'e izin veriyorlar. Hedefimiz toplamda 5 sene içerisinde 150 şube daha açmak” dedi. 

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