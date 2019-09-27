Nusret Bulut; “Hedefimiz tüm Türkiye'ye şubeler açmak”

Kişiye özel telefon kılıfları ile tanınan marka Kılıf Kolik'in kurucusu Nusret Bulut 2011 yılında Adana'da ilk şubesini açarak iş hayatına başladı. 30 yaşındaki iş adamı Nusret Bulut bu zamana kadar İstanbul, Elazığ, Ankara, Mersin, Antalya gibi şehirlerde de toplam 11 şube açtı. Kılıfları kendi fabrikalarında yaptıklarını söyleyen Bulut aynı zamanda, “Büyükşehir, hastaneleri içerisinde mağaza açmaya başladılar ve buralarda sadece Kılıf Kolik'e izin veriyorlar. Hedefimiz toplamda 5 sene içerisinde 150 şube daha açmak” dedi.