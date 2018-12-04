Nusret Gökçe köyünü ziyaret etti

Gökçe, memleketi Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yaptırdığı cami ve külliyeyi ziyaret etti. Annesinin adına yaptırdığı cami ve külliyeyi ziyaret eden Gökçe büyük bir ilgiyle karşılandı. Külliyeyi ve camiyi kullanan çocuklarla sohbet eden Gökçe hepsinin isteklerini yazarak gerçekleştireceği sözünü verdi. Nusret'i gören ve külliyeden yararlanan öğrenciler, "Nusret abi sana çok teşekkür ediyoruz bu külliyeyi bize yaptırdığın için artık rahat rahat ders çalışabiliyoruz." dedi.

Ayrıca Nusret Gökçe, Erzurum'daki soğuk havalara aldırmadan paçaları sıvayıp dereye girdi. Gökçe paylaşımına, "Su çivi gibi. Artık bu kış hasta olmayız." notunu ekledi.

Ahmet Akbuğa

