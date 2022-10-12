Nwakaeme ve Berat Özdemir, Arabistan'da buluştu

Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda Trabzonspor ile kupa kaldıran Anthony Nwakaeme ve Berat Özdemir, sezon başında Arabistan ekiplerine transfer olmuşlardı. Al Feiha ekibine transfer olan Nwakaeme, yeni takımıyla bu sezon 5 maçta toplam 370 dakika sahada yer alırken, 3 kez gol sevinci yaşadı. Berat Özdemir ise Al Ittifaq ekibi ile forma giydiği 7 maçta 1 kez fileleri havalandırdı. Nwakaeme ile Berat Özdemir, dün Arabistan Pro Ligi'nde oynanan müsabakayla birlikte ilk kez karşı karşıya geldi. Berat Özdemir'in takımı Al Ittifaq, deplasmanda karşılaştığı Nwakaeme'nin ekibi Al Feiha'yı 3-0 mağlup etti. İki futbolcu da karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 24 yaşındaki Berat Özdemir, 77 dakika sahada kaldı. Nwakaeme ise takımının 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

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