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Nwakaeme ve Berat Özdemir, Arabistan'da buluştu

Nwakaeme ve Berat Özdemir, Arabistan'da buluştu
Nwakaeme ve Berat Özdemir, Arabistan'da buluştu

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Anthony Nwakaeme ve Berat Özdemir, Arabistan Pro Ligi’nde karşı karşıya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda Trabzonspor ile kupa kaldıran Anthony Nwakaeme ve Berat Özdemir, sezon başında Arabistan ekiplerine transfer olmuşlardı. Al Feiha ekibine transfer olan Nwakaeme, yeni takımıyla bu sezon 5 maçta toplam 370 dakika sahada yer alırken, 3 kez gol sevinci yaşadı. Berat Özdemir ise Al Ittifaq ekibi ile forma giydiği 7 maçta 1 kez fileleri havalandırdı. Nwakaeme ile Berat Özdemir, dün Arabistan Pro Ligi'nde oynanan müsabakayla birlikte ilk kez karşı karşıya geldi. Berat Özdemir'in takımı Al Ittifaq, deplasmanda karşılaştığı Nwakaeme'nin ekibi Al Feiha'yı 3-0 mağlup etti. İki futbolcu da karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 24 yaşındaki Berat Özdemir, 77 dakika sahada kaldı. Nwakaeme ise takımının 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

 

 

 

 

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