NYSA Antik Kenti'nde bin 800 yıllık tarihi çeşme bulundu

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner başkanlığındaki NYSA Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları devam ediyor.

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bin 800 yıllık olduğu değerlendirilen Roma dönemine ait stadyum çeşmesi bulundu.

5 metre yüksekliğe ve 4 metre 80 santimetre genişliğe sahip olan tarihi yapıyı ve bölgedeki çalışmaları Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Kazı Başkanı Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner eşliğinde inceledi.

Barındırdığı arkeolojik potansiyeli ile Menderes Havzası'nın önemli antik kentlerinden NYSA Antik Kenti'nin bölge turizmi için büyük önem taşıyan ören yerlerinden biri olduğunu ifade eden Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "NYSA Antik Kenti, yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak kullandığı ulaşım güzergahı üzerinde yer alıyor. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi adına Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner'in başkanlığında yürütülmekte olan 2021 yılı kazı çalışmaları kapsamında kentin doğu yakasında, Sütunlu Cadde ve Stadion'da kazılara devam ediliyor. 2021 yılı kazı çalışmaları sırasında kentin iki yakasını birleştiren, 2 Roma Dönemi Köprüsü arasında, Tekkecik Dere üzerine, inşa edilmiş yaklaşık 250 metre uzunluğundaki Stadion'un doğu yakasındaki oturma sıralarının en üst kesiminde tonozlu bir çeşme yapısı açığa çıkarıldı. 4 metre 80 santimetre genişliğinde çeşmeye su, doğu duvardaki künk hattıyla gelmekte olup, ön cephedeki, biri in situ olarak korunagelmiş parapetlerin gerisindeki havuza dolmaktadır. Roma Döneminden Geç Antik Döneme kadar kente hizmet etmiş olduğu düşünülmekte olan çeşmedeki kazı çalışmalarına halen devam ediliyor" dedi.

Murat Uçkaç

