O, Afyonkarahisar'ın tek kadın otobüs şoförü

48 yaşındaki 3 çocuk annesi Şaziye Okumuş halk otobüsü kaptanlığı serüvenini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. 6 aydan bu yana halk otobüsü şoförü olarak çalışan Okumuş kentte Fatik-merkez, Eşrefpaşa-merkez ve Sahipata-merkez hatlarında direksiyon sallıyor. Yolcuların özellikle kibar ve hoşgörülü olmasından dolayı kendisini çok sevdiğini dile getiren Okumuş, sabah işe 06.30'da başladığını ve öğle saat 14.00'a kadar direksiyon salladığını kaydetti. Okumuş, “Hangi semt hangi numaraya çalışıyorsak, yolcularımızı öğrencilerimizi alıp saat başında Anıtpark'ta oluyoruz. Seferimize başlıyoruz bir sefer yaklaşık bir saat sürüyor yaklaşık. Sabah 06.30'dan 14.00'a kadar bu durum sabahçılar için geçerli yaklaşık. Akşamcı olursak 14.00'dan 00.30'da bitiriyoruz. Yaklaşık iki aydır aynı semtteyim. Eşrefpaşa ve Gümüşkent sakinleri çok saygın insanlar. Zaten Gümüşkent sakinlerinin çoğu bir abla bir abi gibi oldular bana. İkramı çok seviyorlar ‘gel kızım açmışın bir ihtiyacın olursa evimiz burası' diyorlar. Resmen bir aile olduk diyebilirim. Çoğunu zaten çok iyi tanıyorum artık. Dertleşiyoruz konuşuyoruz, yol boyunca sohbet ediyoruz. Bazen diyorlar ‘senin dikkatini dağıtmayalım' diye. Onlar beni çok sevdi ben onları çok sevdim” dedi.

“Güzel tepkiler de oluyor”

Kendisini gören diğer araç sürücülerinin ise bazen çok şaşırdıklarını dile getiren Okumuş şunları söyledi:

“Mesela trafikteki araçlar bazısı yürümüyor aynadan bakıyor. ‘Doğru mu gördüm ki' diye, bazısı yüksek sesle ‘helal ablam 'sana diyor. O mesela çok hoşuma gidiyor. Bazısı da bir bakıyor sonra dönüyor bir daha bakıyor sonra emin olamıyor tekrar dönüp bakıyor. Bazen içimden diyorum ya şimdi bakıyor ya emin olamayınca kaza yapma riski var bakan kişinin. Yani böyle güzel tepkiler de oluyor. Daha önce servis hizmetlerinde görev aldım. Sonra halk otobüsü şoförlüğüne başvurdum.”

“Onların canı bize emanet”

Otobüs kullanmanın bazı önemli hassasiyetler taşıdığını dile getiren Okumuş, en önemli şeylerin sabır, dikkat ve serilik olduğunu sözlerine ekledi. Okumuş, “Birinci madde sabır diyebiliriz, trafikteki olumsuz davranışlar negatif hareketler için sabırlı olmalıyız. İkinci olarak ise dikkat konusu biz can taşıyoruz. Yeri geliyor arabada boş koltuk olmuyor. Onların canı bize emanet kendimizden çok onlar için dikkatli olmalıyız. Üçüncü madde ise seri olmak bu iş seri olmayı gerektiriyor. Çünkü bizim işimiz dakikalar saatler. Dakikasında görev yerimizde olmalıyız. Ne kadar seri olursak o kadar çok insanı mağdur etmeyiz” diye konuştu.

Öte yandan, otobüsü kullanan yolcular ise Okumuş'un şoförlüğünden çok memnun olduklarını kaydederek, kendisinin özellikle çok kibar olduğunu belirtti.

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