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O anlar kamerada: Yanındaki şahsı tekmeledi, aracın önüne atladı

O anlar kamerada: Yanındaki şahsı tekmeledi, aracın önüne atladı
O anlar kamerada: Yanındaki şahsı tekmeledi, aracın önüne atladı

Adana’da genç bir kızın önce yanındaki erkeği tekmeleyip daha sonra otomobilin altına atlamaya çalışması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

O anlar kamerada: Yanındaki şahsı tekmeledi, aracın önüne atladı - Tıkla İzle

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Barış Bulvarında bir genç kız ile yanındaki erkekle tartışmaya başladı. Tartışmada kız öfkeyle erkeğe tekme atıp elleriyle vurdu. Daha sonrada yola çıkan genç kızı erkek tutup sakinleştirmeye çalıştı. Ancak genç kız bir türlü sakinleşmeyerek yola fırladı. Kendini otomobilin önüne atan kız sürücünün manevrasıyla son anda kurtuldu.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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