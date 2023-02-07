O bağış gözleri doldurdu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen yıkıcı depremin ardından yaraları sarmak adına Keşan'da yardım kampanası başlatıldı. Felaketin açtığı yaraları satmak için binlerce Keşanlı topladıkları yardım malzemelerini, afet bölgesine ulaştırmak için yola çıktı. O yardım kolilerinin arasından ise bir oyuncak ve ona sarılmış 100 lira çıktı. Küçük bir çocuğun bayram harçlığını ve oyuncağını bağışlayarak yaptığı bu yardım görenlerin gözlerini doldurdu.

Emre Akarca

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.