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O böceklerin cinsi belli oldu

O böceklerin cinsi belli oldu
O böceklerin cinsi belli oldu

Eskişehir'de bazı mahalleleri adeta istila eden böceğin 'Lygaeidae Nysius' (bitki tahta kurusu) olduğu ortaya çıktı.

Son günlerde bazı mahallelerde gözlenen böceklerle ilgili başlatılan inceleme ve araştırmaların yarı sıra mücadele çalışmaları da sürüyor. Tarlalardan yerleşim birimlerine kadar gelen çok sayıda böcek, mahallede bulunan birçok evi sardı. Her geçen gün sayıları artan ve özellikle tarım alanlarının yakınında bulunan mahallelerde görülen böcek cinsi araştırılmaya başladı. Yetkilerden alınan bilgilere göre; mahalleleri adeta istila eden böceğin, bilimsel olarak 'Lygaeidae Nysius' adlandırılan bitki tahta kurusu olduğu anlaşıldı. İnsanlara zararı olmayan bu böceğin, yağmurlu ve güneşin olmadığı havalarda saklanırken, güneş ışığında adeta saniyeler içinde ortaya çıktığı belirtiliyor. 

Böcekler yüzünden ne yapacaklarını şaşıran vatandaşların endişeleri sürürken, Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, daha çok tarım alanları ve yeşil otların içinde bulunan böcekle mücadele çalışmaları sürüyor.  

Oğuzhan Demir
 

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