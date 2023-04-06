O Classico'da Benfica ile Porto karşılaşacak

Portekiz'in en önemli maçı O Classico'da bu sezon hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde iyi giden lider Benfica, ikinci sıradaki ezeli rakibi Porto'yu Estadio Da Luz'da konuk edecek. Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan mücadeleye 10 puanlık farkla giren Benfica, maçı kazanıp geri sayıma geçmek isterken, Porto da kazanıp rakibi üzerindeki baskıyı yükseltmek istiyor. Yarın akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşma D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.