O Giresun'un son bakır ibrik ustası

Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan geleneksel el sanatları arasında yer alan ibrik işçiliğinin Giresun'daki son ustası ayakta kalmaya çalışıyor.

Giresun'un Bulancak ilçesinde 16 yaşında ibrik işçiliğine başladığını ve 52 yıldır da sürdürdüğünü söyleyen Muzaffer Yılmaz, "Giresun'da bu mesleği sürdüren bir ben kaldım. Kolay meslek değil ama vatandaşlarımıza hizmet için uğraşıyoruz. Bu meslek tamamen el işi fabrikasyon hiç bir şey yok, Giresun'da bakır fabrikası vardı. Giresun'un bir numaralarındandı ama hepsi bitti. Ham bakır ve malzemelerini Kahramanmaraş'dan başka yapan yok. Bu sanat sanırım bizden sonra kalmayacaktır” dedi.

Eskisi gibi çırak da yetişmiyor, iş de gelmiyor

Çırak yetiştirememekten yakınan bakır ibrik ustası Yılmaz, “Çırak bulamayınca ustada yetiştiremiyorsun. Ben 75 yaşındayım en fazla 2 sene daha yaparım ondan sonra ibrik işçiliği biter. Yeni nesil bu işle ilgilenmiyor nedeni ise genç yaşta okula başlayıp geç yaşta bitirmiş olmaları. 22 yaşındaki bir genç bu işi öğrenemez. Tamamen el işi fabrikasyon bir tarafı yok. Gücümüzün yettiği yere kadar devam ettirmeye çalışacağız. Malzemelerde çok pahalandı. İbrik 350 liradan aşağı alınmıyor, vatandaşlar da bunu ne kadar alım gücüne sahip bunu da düşünmek lazım. Bundan 2 sene önce haftada 20 ibrik yapardım, şuan da hafta da 10 İbrik anca yapıyorum" dedi.

Yunis Eren

