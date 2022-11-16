O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas çevreleri ile Aydın ve Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevreleri, Kayseri, Malatya, Elazığ'ın güney kesimleri ve Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 11 il için 'sarı kodlu' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Elazığ, Hatay, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, kayseri, kahramanmaraş ve Kilis için sarı kodlu uyarı yaptı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 16

İzmir: Az bulutlu 19

Adana: Parçalı ve çok bulutlu; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22

Samsun: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 18

Trabzon: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu; yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı 8

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 11

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