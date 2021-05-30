O kadına 3 ay 22 gün hapis cezası

Dulkadiroğlu ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, Gülcan Ç. iddiaya göre, çay bahçesindeki masayı devirerek taşkınlık çıkarmış, kendisini uyaran garsonlara hakaret edip tokat attıktan sonra küllük ve bardak fırlatmıştı.

Olay yerine gelen ekipler Gülcan Ç.'yi gözaltına almış, garsonlardan Yaşar Y. de hastaneden rapor alarak suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma sonunda Gülcan Ç., hakkında tehdit, hakaret ve basit yaralama suçlarından dava açıldı.

Kahramanmaraş Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda Gülcan Ç.'yi tehdit suçundan ise 3 ay 22 gün hapis cezasına ve 'hakaret ve kasten yaralama' suçundan ise 3 bin 260 lira adil para cezasına çarptırıldı.

Bir dönem Türkiye'nin gündemi olmuştu

Gülcan Ç., korona virüs tedbirleri kapsamında maske takmadığı için de farklı tarihlerde gündeme gelmişti. 10 Aralık 2020 yılından Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'nda maskesiz gezerken kendisini uyaran polis ekiplerine tepki göstermiş, kendisinden kimlik isteyen polislere de 'Artistliğiniz kime ya' diyerek zorluk çıkarmıştı.

Gülcan Ç., 12Ocak 2021'de ise, Yirmiikigün Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezine maskesiz girmiş, çalışanların uyarısı üzerine maskesini çenesinin altına takmıştı. Gülcan Ç., tekrar uyarılması üzerine 'takmıyorum, siz kimsiniz. Bir kere ceza yedim ikinciyi yazmaları sıkar' diyerek olay çıkarmıştı.

Halil Ulubey

