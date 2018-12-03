İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

O kadının adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı ortaya çıktı

O kadının adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı ortaya çıktı
O kadının adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı ortaya çıktı

Denizli’de 53 yaşındaki bir şahsı evlilik vaadiyle dolandırdığı öne sürülen kadının uyuşturucu madde kullanma suçundan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı ve her hafta karakola giderek imza attığı ortaya çıktı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşanan olayda, çiftçilik yapan ve eşinden 3 yıl önce boşanan Süleyman Önal (53) isimli vatandaş, kendisinin Hatay Antakya'da oturduğunu söyleyen ve bir aracı vasıtası ile tanıştığı Pınar Y. (35) tarafından nakit para ve ziynet eşyaları ile toplamda 22 bin TL dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi olmuştu. Yapılan incelemeler sonucunda Pınar Y. isimli kadının uyuşturucu madde kullanma suçundan adli kontrolle serbest kaldığı ve her hafta Antakya'da bir karakola imza verdiği ortaya çıktı. Şikayet üzerine harekete geçen Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ise olayla ilgili başlattığı tahkikatın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.  

Bülent Çakır

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.