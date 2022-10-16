İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

O madenciler yaşadıkları korku dolu anları anlattı

O madenciler yaşadıkları korku dolu anları anlattı
O madenciler yaşadıkları korku dolu anları anlattı

Bartın'da maden ocağındaki patlamadan yaralı olarak kurtarılan işçiler, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bartın'a gelerek patlamada yaralanan işçileri hastanede ziyaret etti. İşçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Sarıgül, madende patlama anında yaşananları madencilerden dinledi. Madenci Remzi Akar, “Normalde işlerimizi bitirdik. Eve geldik. Herkes evindeydi. Haberler geldi. Biz atladık, gittik. Herkes çalışmaya başladı. Arkadaşları kurtarmaya başladık. Vefat edenleri almaya başladık. Aşağıda yoğun bir çalışma vardı, emek vardı aşağıda. O tozun dumanın içinde herkes bir performans sergiledi, herkes hayatını ortaya koydu. Çünkü orda yine bir patlama olsa belki oraya giren herkes ölecekti. Biz de yardım ederken maskelerimizle bir zamana kadar çabaladık ancak bir süre sonra gaz etkiledi. Bizi de alıp hastaneye getirdiler” diye konuştu.

Mustafa Sarıgül ise, “Bütün yetkililer burada. Herkes burada. Bu yaraları hep beraber saracağız. Başımız sağolsun. Özellikle ailelere tekrar uğrayacağız” dedi.

“Bir anda sıcaklık geldi, patlamayla bizi fırlattı”

Sezgin Çeleb ise, “Akü değiştirecektik. Bir anda sıcaklık geldi. Patlamayla bizi fırlattı. Ondan sonra zaten temiz hava yoluna çıktık. Biz de bir şey anlamadık" dedi. Üzgün olduklarını belirten Çeleb, "Kurtulduk ama onun sevincini yaşayamıyoruz” ifadelerini kullandı.

"19 işçiyi çıkartırken ben de yorgunluktan geçmeye başladım"

Olay sırasında eksi 250 kotta çalıştığını anlatan madenci Güray Polat ise, "Patlama olduğu zaman patlamanın olduğu yere doğru mühendisimizle birlikte gittik. Onunla olay yerinde olan ilk bizdik. Ondan sonra eksi 300'den diğer motorcu ekibimizi buldum. Biraz yanıkları vardı, onları kuyu dibine getirdim. Ondan sonra hiç durmadık. 18-19 işçiyi çıkartma derken ben de yorgunluktan geçmeye başladım. Çıkarabildiğimizi oradan aldık. Motoru daha sonra başka bir arkadaşa teslim ettim. Çünkü tükendim artık. Büyük patlama olduğunda toz kalktı havaya, her tarafa karıştı. Göz gözü görmüyordu. Önümüzü göremiyorduk.”

Onur Altındağ
 

İLGİLİ HABER
3 arkadaşın cenazesine yoğun katılım 3 arkadaşın cenazesine yoğun katılım
İLGİLİ HABER
Maden şehidi Berkay Kesim köyünde toprağa verildi Maden şehidi Berkay Kesim köyünde toprağa verildi
İLGİLİ HABER
Yürekler dağlandı: Babasının fotoğrafını annesine işte böyle gösterdi Yürekler dağlandı: Babasının fotoğrafını annesine işte böyle gösterdi
İLGİLİ HABER
Adalet Bakanı Bozdağ: 5 cumhuriyet savcımız olayın tahkikatını sürdürmektedir Adalet Bakanı Bozdağ: '5 cumhuriyet savcımız olayın tahkikatını sürdürmektedir'
İLGİLİ HABER
Bakan Bozdağ yaralı madencileri ziyaret etti Bakan Bozdağ yaralı madencileri ziyaret etti
İLGİLİ HABER
41 kişinin hayatını kaybettiği madende onarım ve tahliye işlemleri başladı 41 kişinin hayatını kaybettiği madende onarım ve tahliye işlemleri başladı
İLGİLİ HABER
Yaralı madencinin eşi Nurten Bulduk: Bu acı anlatılamaz, Rabbim onu bize bağışlasın Yaralı madencinin eşi Nurten Bulduk: 'Bu acı anlatılamaz, Rabbim onu bize bağışlasın'

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.