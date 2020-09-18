O radyoda Halil Sezai şarkıları çalmayacak

Çanakkale'de 8 yıldır yayın yapan ve 3 defa ‘Türkiye'nin En İyi Üniversite Radyosu' ödülü alan Kampüs FM, ünlü şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun şarkılarını yayından kaldırdı.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde film çekimi nedeniyle tartıştığı 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp eden şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündeme oturdu. Yaşanan gelişmelerin ardından ÇOMÜ Kampüs FM yönetimi Halil Sezai Paracıkoğlu'nun şarkılarını yayınlarından kaldırdı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kampüs FM Sosyal Medya Sorumlusu Sercan Değirmenci, “Biz Kampüs FM ailesi olarak dijitalleşen bu çağda, yeniliğe ayak uydurmaya çalışan bir ekibiz. Ama bu süreçten eskiden de kopmayan ve geleneklerine de bağlı bir radyoyuz. Büyüklerimize her zaman saygıyı göz önünde bulunduruyoruz. Küçüklerimize de aynı şekilde sevgili davranmak bizim ilkemizdir. Sanatçılarımızın da tabii ki bu ülkeye örnek olması gerekiyor. Bu davranışlarla dinleyici ve izleyicilerle buluşması gerekiyor. Mesela; Neşet Ertaş sahneye çıkarken, ‘Ayıp olmazsa ceketimi çıkarabilir miyim' diyen bir üstattır. O yüzden yaşanan bu hadise, Halil Sezai'nin böyle bir davranışta bulunması tabii ki bizim de radyomuzda böyle bir karar almamıza sebep oldu. Parçalarını bundan sonra yayınlamayı düşünmüyoruz. Zaten, Kampüs FM olarak toplumun her kesimine hitap ediyoruz. Toplumun vicdanını yaralayan bu tür olaylara da tabii ki bizim de bir tepkimiz olmalıydı. Türk milletinin milli ve manevi değerine karşı çıkacak hiçbir tavra müsamaha göstermeyeceğiz. Dinleyicilerden çok olumlu tepkiler aldık. Zaten bu durumu sosyal medyada duyurmuştuk. Bu duyurudan da gayet olumlu dönüşler aldık” dedi.

Utku Yaşar Cüce

