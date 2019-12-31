O Ses Türkiye Canlı İzle Yılbaşı Özel Programı | O Ses Türkiye'de bu akşam hangi ünlüler var?

O Ses Türkiye'nin bu akşam özel olarak yayınlacağı yılbaşı 2020 programını bu haberimiz üzerinden program izleyebilirsiniz. İşte birbirinden ünlü isimlerin katıldığı yarışmanın muhteşem sahne performansları...

O SES TÜRKİYE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Birbirinden ünlü isimlerin sahne performanslarına tanıklık edeceğiniz “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” 31 Aralık Salı günü saat 20.00'de TV8'den yayınlanacak.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI KONUKLARI

O Ses Türkiye'nin bu yılki yılbaşı özel programı konuları arasında Özge Özpirinççi, Meriç Aral, Berrak Tüzünataç ve Şebnem Bozoklu, Şükrü Yıldız, Afra Saraçoğlu, Oğulcan Engin, Tuvana Türkay, Max Kruse, Fırat Aydınus, Louris Karius, İbrahim Büyükak, Danilo Zanna, Begüzar Korel, Serenay Sarıkaya, Merve Dizdar ve Gupse Özay, Erdal Özyağcılar bulunuyor.