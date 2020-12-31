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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2021 programı izle

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2021 programı izle
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2021 programı izle

O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel programında bu sene birbirinden değerli sanatçılar yer alacak. Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk'ün jüri koltuğunda oturacağı O Ses Türkiye Yılbaşında hangi sanatçılar konuk olacak? İşte detaylar...

O Ses Türkiye'nin bu akşam özel olarak yayınlacağı yılbaşı 2021 programını bu haberimiz üzerinden program başladığı andan itibaren canlı olarak izleyebilirsiniz. Bu akşam saat 20.00'da yayınlanacak programa vbirbirinden ünlü isimlerin katılacak. 

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O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL 2021'DE HANGİ ÜNLÜLER YER ALACAK ?

Acun Ilıcalı, jüriler arasında Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın bulunduğu O Ses Türkiye yılbaşı özel programında konuklar belli olmaya başladı. Gecede; Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Hande Erçel, Kerem Bürsin ve Hakan Çalhanoğlu sahne alacak.

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