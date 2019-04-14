O sürücü serbest kaldı

Dün gece saat 22.00'de İznik-Orhangazi karayolunun kenarında yürüdüğü sırada Hasan Aydemir'e (44), İznik istikametinden gelen 16 ADH 518 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Aydemir, kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Aydemir'e çarpan otomobil Çakırca köyünde terk edilmiş halde bulundu. Polis, sol aynası ve ön farı kırık olan otomobilin sürücüsünün Şaban Y. olduğunu belirledi. Şaban Y. ise kazadan 3 saat sonra emniyete giderek teslim oldu. Zanlının ifadesinde, "Ben normal hızda ilerliyordum, iki şeridin ortasında birden belirdi. Hava yağışlı, görüş mesafesi azdı. Işıklandırma yoktu ve şahsın üstünde koyu renk vardı. Önleme imkanım olmadı, keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Vicdan azabı çekiyorum" dediği öğrenildi.



Bugün adliyeye sevk edilen Şaban Y., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şahsın ehliyetine de geçici süreyle el konuldu.