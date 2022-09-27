O teröristler taksiyle gelmiş

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine dün akşam saat 22.45 sıralarında 2 kadın terörist tarafından saldırıda bulunuldu. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist etkisiz hale getirilirken, saldırıda bir polis şehit oldu, biri polis 2 vatandaş da yaralandı.

Bölgede yoğun güvenlik önlemleri devam ederken, teröristlerle ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. 2 teröristin akşam saatlerinde ticari taksiyle bölgeye geldikleri, ardından saldırıyı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Taksi şoförünün gözaltına alınıp, ifadesinin alındığı, olayla bir bağı olmadığından dolayı serbest bırakıldığı belirtildi.

Koray Ünlü-Hüseyin Kar

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