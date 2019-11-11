O villada yıkım başladı

Bursa'nın Hasanağa Mahallesi'nde Hasanağa Göleti manzaralı Mümin Terzioğlu adına kayıtlı kaçak villa bir süredir kamuoyunda tartışma konusu olurken, Büyükşehir Belediyesi hemen inceleme başlattı. Bina ile ilgili gerekli kanunî işlemlerin yapılması için 30 Temmuz 2019'da Nilüfer Belediyesi'ne resmî yazı gönderildi. Nilüfer Belediyesi'nden 7 Ağustos 2019'da gelen cevapta ise binanın yapı kayıt belgesi bulunduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelecek görüş doğrultusunda adım atılacağı belirtildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Büyükşehir Belediyesi'ne gelen 10 Eylül 2019 tarihli yazıda ise, uydu fotoğraflarından elde edilen verilere göre binanın 31 Aralık 2017'den sonra yapıldığının tespit edildiği, bunun için yapı kayıt belgesinin iptâl edildiği belirtildi. Bunun ardından Büyükşehir Belediyesi konunun gereğinin yapılması için 12 Ekim 2019'da tekrar Nilüfer Belediyesi'ne resmî yazı gönderdi.

Yıkım başladı

Kaçak olduğu tespit edilen bina ile ilgili hiçbir işlem yapılmaması üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, 31 Ekim 2019'da binayı mühürlerken, binanın maldan ve nüfustan tahliyesi için bina sahiplerine 13 Kasım 2019'da kadar mühlet verdi. Bu arada Büyükşehir Belediyesi ekipleri binanın istinat duvarlarının yıkım sürecini bugün başlattı. Sabah saatlerinde kaçak villaya gelen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bina sahibi olarak görülen Mümin Terzioğlu ile görüşerek, istinat duvarının yıkımına başlanacağını bildirdi. Taşınır malların tahliyesi için 13 Kasım'a kadar süre verildiği, bahçe duvarının ise tanışır mal sınıfına girmediği, bu sebeple yıkıma başlandığı, binanın yıkımına ise tahliye süresinin dolacağı 13 Kasım günü başlanacağı bildirildi.