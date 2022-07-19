OBA'dan 3 yeni lezzet

Makarna üretimi ve ihracatında olduğu gibi yenilikçi ürünleri ile de sektöre öncülük eden OBA Makarna; pizza çeşnili, tatlı soya soslu ve Arrabbiata soslu noodledan oluşan yeni Obamie Süper Seri lezzetlerini tüketicilerin beğenisine sunuyor. İtalyan mutfağının eşsiz lezzetinin, Obamie Noodle ile harmanlanmasıyla ortaya dünyada bir ilk olan "pizza çeşnili noodle" çıktı.

En çok merak edilen ürün

Pizza çeşnili noodle, başta noodle ve pizza severler olmak üzere lezzet tutkunlarında büyük merak uyandırdı. Üretime alınmadan yapılan tüketici anket sonuçlarından en çok denenmek istenen ürün “pizza çeşnili noodle” olmuştur. Yeni 'Süper Seri'de dünya lezzetlerine yer vermeye devam eden Obamie, Asya mutfağının egzotik tatlarından biri olan tatlı soya sosunu Obamie lezzeti ile buluşturarak "tatlı soya soslu noodle"ı tüketicilerin beğenisine sundu. Acı pul biberin ve sarımsağın mis kokulu domateslerle buluşması ile ortaya çıkan Arrabbiata sosu, bu kez Obamie Noodle ile sentezi ise acı tutkunlarının damak zevkine hitap edecek.

OBA lezzetleri dünyayı sarıyor

Gaziantep ve Sakarya tesislerinde günlük 2 bin ton üretim kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük üreticisi ve ihracatçıları arasında yer alan OBA lezzetleri, 105 ülkenin sofralarını süslemeye devam ediyor. Pandemiyle birlikte değişen tüketim alışkanlıklarını dikkate alarak FMCG (hızlı tüketim ürünleri) ürün grubuna yönelen OBA Makarna, sürekli yeni lezzetlerle ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor.