İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Obama, 2020 başkanlık seçimi için Biden'a desteğini açıkladı

Obama, 2020 başkanlık seçimi için Biden'a desteğini açıkladı
Obama, 2020 başkanlık seçimi için Biden'a desteğini açıkladı

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Demokrat Parti'nin tek başkan aday adayı olan Joe Biden'a desteğini açıkladı.

ABD'de 2009-2017 yılları arasında başkanlık koltuğunda oturan Barack Obama, 3 Kasım 2020'de gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde Demokrat Parti'nin tek başkan aday adayı Joe Biden'a desteğini açıkladı.

Konuyla ilgili görüntülü bir mesaj yayınlayan Obama, iki dönem yardımcılığını yapan Joe Biden'a yönelik, "Joe'yu başkan yardımcısı olarak seçmek, verdiğim en iyi kararlardan biriydi ve yakın bir arkadaş oldu. Joe, şu anda bir başkanda ihtiyacımız olan tüm özelliklere sahip" ifadelerini kullandı. Eski ABD Başkanı Obama'nın Joe Biden'a desteğini açıklaması, Demokrat Parti'nin başkanlık adaylığı yarışından çekilen Bernie Sanders'ın Biden'a desteğini açıklamasının ardından geldi.

Barack Obama ve eşi Michelle Obama, Beyaz Saray'dan ayrılmalarının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen Demokrat Parti içinde hala en sevilen iki isim konumunda. Demokrat Parti stratejisti Antjuan Seawright ise yaptığı açıklamada, "Obama, yoğun bir ön seçim döneminin ardından partiyi birleştiren bir isim" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.