İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Obama tatil için Fransa'da

Obama tatil için Fransa'da
Obama tatil için Fransa'da

İsveç’de düzenlenen ‘Parlak Fiklirler’ konferansına katılmak üzere Avrupa’da bulunan ABD eski Devlet Başkanı Barack Obama, ailesi ile tatil yapmak üzere Fransa’ya geldi.

İsveç'de düzenlenen ‘Parlak Fikirler' konferansına katılan ABD eski Devlet Başkanı Barack Obama etkinliğin sona ermesinin ardından eşi ve kızları ile birlikte tatil yapmak üzere Fransa'ya geldi. Fransa yerel basınında yer alan haberlere göre, Obama ailesi Villeneuve - les - Avignon'da 18. yüz yıldan kalma muhteşem bir şato kiraladı. Haberlerde Obama ailesinin normalde düğünler için kullanılan şatoyu bir hafta için kiraladığı belirtildi.

Öte yandan, haberlerde düğün sezonun açılmış olması sebebi ile şatonun bir haftalık kirasının 55 bin euro olduğu iddia edildi.

Metin Altınışık 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.