Obezite Akademisi hastalara umut olacak

Obeziteyi, farklı disiplinleri bir araya getirerek ele alacak, Obezite Akademisi'nin kuruluşuna ilişkin imza töreni İstanbul'da gerçekleşti. Anlaşma, Türkiye Obezite Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Reyhan Ersoy ile Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Dr. Burak Cem tarafından imzalandı.

Günümüzde önemli sağlık sorunlarından olan ve birçok hastalığa yol açabilen obezite hakkında bilgi ve bilimsel veri üretmek amacıyla kurulan ‘Obezite Akademisi'nin çalışma alanları da düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.

Toplantıda Obezite Akademisi'nin amacı, “Obezite alanında toplum, hekim, diyetisyen, egzersiz uzmanı, klinik psikolog, hemşire ve basın gibi ilgili gruplara yönelik eğitim projeleri ve bilimsel projeler oluşturmak ve bu amaçla insan ve toplum sağlığına hizmet etmek” olarak açıklandı.

Toplantı da konuşan Türkiye Obezite Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk, “Türkiye obeziteyi tedavi edilebilir kronik bir hastalık olarak tanımlayan sayılı ülkelerden biri. 20 milyon obeziteli bireyin yaşadığı Türkiye'de obeziteyle mücadelede herkes üzerine düşeni yapmalı. Obezite Akademisi bu konuda faaliyet gösteren TOAD, TEMD ve hastalığı yok etmeye odaklı çalışmalar yürüten Novo Nordisk'in güç birliğiyle kuruldu. Obeziteyle mücadelede Obezite Akademisi'nin büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Novo Nordisk'in geleceğe yön veren tedavilerle insan hayatını iyileştirmeye odaklı faaliyet gösterdiğini belirten Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Dr. Burak Cem ise “Diyabet alanında 96 yıllık yenilikçiliğe ve liderliğe sahip global bir sağlık şirketiyiz. Bu geçmişimiz bize, insanların obezite, hemofili, büyüme bozuklukları ve diğer ciddi kronik hastalıkları yenmelerine yardımcı olmamızı mümkün kılan deneyimi ve kabiliyetleri sağlıyor. Dünya çapında kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve derneklerle güçlü iş birlikleri yaparak hastalar için en etkin tedavileri en yaygın şekilde erişebilir kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün de sizlerin katılımıyla Türkiye Obezite Araştırma Derneği ve Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği ile koşulsuz işbirliği yaparak Obezite Akademisi'ni hayata geçiriyoruz. Obezite Akademisi'nin tüm kesimlerin katkılarıyla her geçen gün gelişeceğine, güçleneceğine ve obeziteyle mücadelede önemli adımlar atacağına inanıyoruz” sözlerini ifade etti.

Novo Nordisk Türkiye Klinik, Medikal, Ruhsat ve Kalite Direktörü Dr. Rabia Demet Özcan da Obezite Akademisi'nin obeziteyle mücadelede çok önemli çalışmalara imza atacağına inandıklarını söyledi. Dr. Rabia Demet Özcan, Avrupa'da obeziteli birey sayısında bir numara olan Türkiye'nin bu hastalıkla mücadelesinde sağlık alanında faaliyet gösteren herkese ve her kesime görev düştüğünü belirtti.

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Genel Sekreteri Prof. Dr. Reyhan Ersoy da, obezite görülme sıklığının dünyada ve ülkemizde giderek arttığına dikkat çekerek, Obezite Akademisi'nin bu hastalıkla mücadelede büyük rol oynayacağını söyledi. Prof. Dr. Saygılı, “Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre bugün dünyada 650 milyon obeziteli birey bulunuyor. Yine, 5 yaşın altındaki 41 milyon çocuk ise fazla kilolu veya obeziteli. Türkiye, 20 milyon obeziteli birey ile Avrupa'da obezite görülme oranının en yüksek olduğu ülke. Bu tablo toplumda obezitenin ve buna bağlı sorunların giderek artacağını gösteriyor. Obezite Akademisi'ne bu mücadelede çok önemli görev düşüyor” diye konuştu.

Murat Ergin - Uğur Çetin