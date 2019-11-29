'Obezite cerrahisi estetik bir cerrahi değildir'

Türkiye'de obezite oranı resmi rakamlara göre, erkeklerde yüzde 20,5, kadınlarda ise yüzde 41,0 olup toplamda yüzde 30,3 olarak bulunuyor. Toplamda fazla kilolu olanlar yüzde 34,6, fazla kilolu ve şişman olanlar yüzde 64,9, çok şişman olanların oranı ise yüzde 2,9 olarak hesaplandı. Medicana Avcılar Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Kapu, obezite, obezite cerrahisi ve iyileşme süreci ile ilgili bilgi verdi.

Obezitenin vücuttaki yağ dokusunun aşırı fazlalaşması sonucu kişinin sağlık problemleri yaşamasına neden olan bir hastalık olduğunu belirten Op. Dr. Hüseyin Kapu, "Obezite ülkemizde ve dünyada ciddiye alınması gereken bir sağlık sorunudur. Obezite hastalığının boyutu ise boy ve kilo değerleri üzerinden yapılan Vücut Kitle İndeksiyle hesaplanır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen oranlara göre; Vücut Kitle İndeksi 30 üzeri olanlar obez, 40 üzeri olanlar morbid obez, 50 üzeri olanlar ise süper obez olarak adlandırılır. Obezite, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından sigaradan sonra önlenebilir en önemli ikinci ölüm nedeni olarak değerlendirilmektedir. Obezitenin derecesine göreyse cerrahi ya da cerrahi olmayan yöntemlerle tedavi mümkündür." dedi.

Kullanılan cerrahi yöntemler

Op. Dr. Hüseyin Kapu, obezitenin tedavi yöntemlerini şöyle açıkladı: "Tüp mide ameliyatı, mide balonu, gastrit bypass, revizyon cerrahisi, mide botoksu ve metabolik cerrahi obezite tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemlerdir. Obezite cerrahisinde hangi yöntemlerin uygulanacağına gerekli analizler ve testlerden sonra karar verilir."

Ameliyat sonrası iyileşme süreci

Op. Dr. Kapu, hastalığın ameliyatla tedavisi sonrası yaşanan süreci şöyle anlattı: "Obezite cerrahilerinden sonra hastalar genellikle 3 gece hastanede kalırlar. Ameliyatlar laparoskopik olarak gerçekleştiği için ameliyat sonrası ağrılar minimum seviyededir. Obezite cerrahilerinden sonra ilk aylarda hastalar çok hızlı kilo verirler, özellikle tüp mide ve gastrit bypass ameliyatlarından sonraki ilk 6 ay içerisinde fazla kilolarının yarısını verebilmektedirler."

"Obezite cerrahisi estetik bir cerrahi değildir"

Obezite cerrahisinin estetik bir cerrahi olmadığının altını çizen Op. Dr. Kapu, "Obezite cerrahisinde amaç hastayı ideal kilosuyla beraber sağlığına kavuşturmaktır. Bu yüzden iyileşme süreçlerinde varsa diyabet, uyku apnesi, hipertansiyon, reflü gibi hastalıklarda da iyileşme görülür." şeklinde konuştu