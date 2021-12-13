Obezite cerrahisi sonrası hangi ameliyatlar yapılabilir

Çağımızın en büyük sağlık problemlerinden biri olan obeziteden çeşitli cerrahi müdahalelerle kurtulmanın mümkün olduğunu belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu, sarkan deriye “post bariatrik cerrahi” ile müdahale edildiğini ve vücudun yeniden şekillendirildiğini söyledi. Dr. Diyarbakırlıoğlu, “Post bariatrik cerrahi” kapsamında hangi ameliyatların yapıldığını anlattı.

Post bariatrik cerrahiyi “Aşırı kilo kaybı sonrası vücut şekillendirme” olarak tanımlayan Diyarbakırlıoğlu, vücutta oluşmuş deformeleri gidermek için genellikle birden fazla ameliyata ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Dr. Diyarbakırlıoğlu, “Obezite cerrahisinden sonra vücut toparlama operasyonları arasında; karın germe ve büyütme, kol germe, bacak germe, sırt germe, yüz ve boyun germe ilk sıralarda yer alıyor” dedi.

Önce karın germe

Dr. Diyarbakırlıoğlu, post bariatrik cerrahide hastaya önce karın germe işleminin uygulandığını belirterek, “Birden fazla ameliyat kararı almışsak, öncelikle merkezden yani karın bölgesinden başlamayı tercih ediyoruz. 360 derece belt lipektomi ya da alt vücut germe dediğimiz işlemi uyguluyoruz. Bunları farklı ameliyatlarla da kombine edebiliyoruz. Örneğin göğüs veya kol germe ameliyatıyla birleştirebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Kilo kaybından en fazla etkilenen bölgelerden birinin de göğüs olduğunu dile getiren Diyarbakırlıoğlu, “Kilo alma sürecinde büyüyen göğüsler, yerçekiminin de etkisiyle sarkar ve deriyi esnetir. Kilo kaybı sonrasında bu sarkıklık rahatsız edici boyuta gelebilir. Post bariatrik şekillendirme operasyonunda hacim verilir, dikleştirilir, aynı zamanda olması gereken yere getirilir” dedi.

Kol derisi de sarkıyor

Dr. Diyarbakırlıoğlu, aşırı kilo kaybı sonrası kolun özellikle arka kısmında meydana gelen gevşeklik ve sarkıklığın kol germe ameliyatıyla giderildiğini söyleyerek, “Bu, çoğunlukla genel anestezi altında yapılan bir ameliyattır. Dirsek üstü bölgedeki fazla cilt ve cilt altı yağlı doku çıkarılır. Bazen öncesinde liposuction yapılması gerekebilir. Ameliyat 1-2 saat sürer. Ameliyat sonrasında tercihe göre kolun iç kısmında veya arka kısmında, dirseğin biraz üstünden başlayarak koltuk altına kadar uzanan dikiş hattı olur. Ameliyat sonrası hastalar genellikle aynı gün içerisinde taburcu olurlar” ifadelerini kullandı.

Bacak estetiği

Post bariatrik cerrahi kapsamında yapılan bacak germe ameliyatı hakkında da bilgi veren Dr. Diyarbakırlıoğlu, “Ameliyatta ayak bileğinden başlanarak baldır, diz çevresi ve uyluk bölgelerinin tüm deformitelerinin giderilmesini hedeflenir. Bacak içindeki sarkmış doku çıkarılır. Baldır ve ayaktaki gevşek dokular giderilir, diz bölgesinde oluşan yağlanmalar azaltılır” ifadelerine yer verdi.

Yüz ve boyun germe ayrı seansta

Dr. Diyarbakırlıoğlu, post bariatrik cerrahi kapsamında yüz ve boyun germe operasyonlarının da yer aldığını, ancak bunlar için ayrı bir seans planlanması gerektiğini söyleyerek, “Kilo kaybı sonrası yüz ve boyunda oluşan deformeler ve sarkmalar da germe ameliyatlarıyla başarılı şekilde düzeltilir. Yüz ve boyun germe operasyonlarının, vücut ameliyatlarından sonra ayrı bir seans planlanarak yapılması uygun görülür” diye konuştu.