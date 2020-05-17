Obezite el kireçlenmesinde önemli risk faktörü

El osteoartritinde başlıca şikayetin ağrı olduğunu, tutulan eklemi kullandıkça ağrının arttığını, eklemi dinlendirdikçe azaldığını, ileri safhalarda ise eklem kullanılmasa bile ağrıların şiddetlendiğini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, hastaların uzun süren hareketsizlik sonrası tutukluk hissettiğini ve harekete başlamakta zorlandığını belirtti. El osteoartritinin, Nodal Generalize Osteoartrit ve Erozif Osteoartrit olarak iki farklı tipi olduğunu söyleyen Hare Yiğitoğlu Çeto, bu osteoartlerin hastalarda belirgin şikayetler ile eklemlerde kalıcı değişikliklere neden olduğunu belirtti.

Kadınlarda daha sık görülen tür Nodal Generalize Osteoartrit

Nodal Generalize Osteoartritin ailesel geçiş özelliği bulunduğunu ve kadınlarda daha sık görüldüğünü söyleyen Çeto, el eklemlerini tutan bu osteoartritte bulunan nodüllerin erken yaşta ortaya çıktığını belirterek, “Nodal Generalize Osteoartritte çok sayıda eklem tutulması görülür. Hastalarda el ile birlikte daha sonra diz veya kalça osteoartriti de sıkça görülmektedir. Hastalar ağrılarını ilk olarak elde hissederler. Parmaklarda, bir ya da birkaç eklemde ağrı, şişlik ve tutukluk hissi görülür. Osteoartritte nodüller oluşmasına rağmen el fonksiyonları olumsuz etkilenmez” dedi.

Erozif osteoartrit 40 – 50 yaş arasındaki kadınlarda ani gelişiyor



Erozif osteoartritin 40-50 yaş arasındaki kadınlarda sık görüldüğünü ve ani geliştiğini söyleyen Çeto, hastalığın diğer osteoartrit formlarına göre daha erken yaşlarda bulgu verdiğini belirtti. Şikayetlerin çok ağrılı olduğunu, eklemde şişlik, kızarıklık, sıcaklık artışı şeklinde görüldüğünü söyleyen Çeto, şöyle devam etti:

“Erozif osteoartrit aynı anda birçok eklemi etkiler, genellikle her iki elde simetrik tutulum olur. Bu nedenle elleri tutan romatizmal bir hastalık olan Romatoid Artrit ile sıklıkla karışır. Ağrılı süreç yıllarca sürebilir fakat en sonunda hastanın şikayetleri geriler. Hastalığın ileri evrelerinde her ne kadar eklemler ağrısız olsa da fonksiyon kaybı görülür ve son durum kötüdür.”

Obezite el osteoartritinde önemli risk faktörü

El osteoartritinde en önemli risk faktörünün yaş olduğunu söyleyen Çeto, 60-70 yaş arasındaki kadınların yüzde 75'inde görüntüleme yöntemi ile DİF eklemlerinde osteoartritin saptandığını, genetik geçişin önemli rol oynadığı kadınlarda, erkeklere göre daha sık görüldüğünü ve daha çok eklemleri tuttuğunu belirterek, “Özellikle Heberden nodullerinin kalıtsal geçiş özelliği çok belirgindir. Obezitenin bazı eklemlerde sadece yüklenme gibi mekanik nedenlerle değil, metabolik nedenlerle de osteoartrite neden olduğu saptanmıştır. El ve parmak eklemleri de buna örnektir. Obezitenin el osteoartriti için risk faktörü olması çok dikkat çekicidir” ifadelerinde bulundu.

“El Osteoartriti olan hastalarda eklemleri korumaya yönelik eğitimler önem taşıyor”

Tedavinin kişiye özel olarak planlandığını söyleyen Çeto, tedavi düzenlenirken ilaç tedavisi ile birlikte farmakolojik olmayan yaklaşımların da tedavi planına dahil edildiğini belirtti. Hastalara eklemlerin nasıl korunacağı ile ilgili eğitim verilmesi gerektiğini söyleyen Çeto, hastalığa ilişkin egzersizler yapılabileceğini, eklemlerde deformiteyi önleyen ve düzelten ortezler ile gerekli olan durumlarda fizik tedavi ajanları kullanılabileceğini ifade etti.