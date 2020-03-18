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Obi Mikel'den ayrılık açıklaması

Obi Mikel'den ayrılık açıklaması
Obi Mikel'den ayrılık açıklaması

Trabzonspor'un karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Nijeryalı oyuncu Obi Mikel, bordo-mavililere şampiyonluk yolunda başarılar dileyerek, geçirdiği zor günlerde kendisine destek oldukları için kulübe ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

Trabzonspor'un karşılıklı görüşerek sözleşmesini feshettiği Obi Mikel, kendisine ait sosyal medya hesabından veda mesajı yayımlayarak teşekkür etti. Obi Mikel, "Tüm hayranlarıma destekleri için teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarıma teknik ekibime ve sağlık ekibime teşekkür etmek istiyorum. Şimdiye kadar elde ettiğimiz her şey için, ligi kazanmada iyi şanslar diliyorum. Vermek zorunda olduğum en zor kararlardan biriydi, ama şu anda hepimizin ailelerimize bakması, onlarla zaman geçirmesi ve onları koruması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin

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