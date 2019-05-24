obilet.com CEO'su Gürocak: 'Teknolojiyi kullanarak seyahat sektörünü dönüştürmeye devam ediyoruz'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketini açıkladı. Online bilet satın alma platformu obilet.com, 2015-2017 döneminde yüzde 170 büyüme oranıyla listeye girmeye hak kazandı. obilet.com kurucu ortakları Ali Yılmaz ve Yiğit Gürocak ise ilk 100'e giren şirketler arasında en genç yöneticiler olarak yer aldığı kaydedildi. 120 çalışana istihdam sağlayan platform, 2018 yılının ikinci çeyreğinde de Startups Watch verilerine göre yurt dışından en çok yatırım alan Türk şirketi olmuştu.

Kurulduğu günden bu yana her yıl hızlı bir büyüme yakaladıklarını belirten obilet.com CEO'su Yiğit Gürocak, "Teknolojiyi kullanarak seyahat sektörünü dönüştürmeye devam ediyoruz. 2017 yılında 'Deloitte Teknoloji Fast 50' programında yüzde 1.041 büyüme oranıyla Türkiye'nin en çok büyüyen turizm teknoloji şirketi olduk. Ayrıca Mastercard'ın 36 Avrupa ülkesinden en iyi mobil uygulamaları değerlendirdiği araştırmasına göre de obilet mobil uygulamaları 'Avrupa'nın en iyi seyahat uygulaması' seçilmişti" ifadelerini kullandı.

19 Mayıs'ın 100'üncü yılında Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi

Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla Samsun'da açıklanan sonuçlar, şirketlerin 2015-2017 arası iki yıllık ciro artışı dikkate alınarak hesaplandı. Listeye giren söz konusu 100 şirketin cirosu 2015-2017 döneminde yüzde 605 arttı.

Ödül töreninde dağıtılan İlk 100'e giren şirketlere ilişkin analizler kitapçığında öne çıkan maddeler şöyle sıralandı:

Şirketlerin ortalama ciro büyüklükleri 59,8 milyon lira olarak açıklandı.

Bu şirketlerin yüzde 63'ünün ihracat yaptığı belirtildi. İhracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada Almanya bulunuyor. 68 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirildiği belirtildi.

Şirketler 2015-2017 döneminde istihdamlarını yüzde 70 artırdı.

Listede 25 farklı ilden şirketler yer aldı. En fazla şirket ise İstanbul'da bulunuyor.

Şirketlerin yaş ortalaması 11,5 iken üst yöneticilerin yaş ortalaması ise 45,9 oldu.

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi listesinde yer alan 79 şirketin en yetkili kişileri, üniversite veya üzeri eğitim seviyesine sahip.

En hızlı büyüyen şirketlerinin sektörel dağılımında toptan ticaret yapan şirketler ağırlıkta bulunuyor.