Obradovic 10. zaferin, Ataman ise bir ilkin peşinde

THY Euroleague'de büyük heyecan geldi çattı. 17-19 Mayıs'ta İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde düzenlenecek olan Final-Four'da, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Real Madrid ve CSKA Moskova Avrupa'nın en büyüğü olmak için parkeye çıkacak. Bu sene üst üste 5. kez Final-Four'da mücadele edecek olan sarı-lacivertli ekipte Başantrenör Obradovic, kazandığı 9 kupa ile bu ligi fazla kazanan koç durumunda bulunuyor. Sırp çalıştırıcı, 1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 ve 2017'de kupayı müzesine götürdü. Obradovic son THY Euroleague şampiyonluğunu, 2017 yılında İstanbul'da düzenlenen finalde Fenerbahçe ile yaşamıştı.

ATAMAN, 4. AVRUPA KUPASI'NIN PEŞİNDE

Geçtiğimiz sezon THY Euroleague'i son sırada tamamlayan Anadolu Efes'te Aralık 2017'de göreve gelen Ergin Ataman, büyük bir başarıya imza attı. Efes'i 18 yıl sonra Final-Four'a taşıyan Ataman, kariyerindeki 4. Avrupa Kupası'nı da kazanmak için İspanya'da mücadele edecek. Tarihinde daha önce FIBA Saporta Kupası, FIBA EuroChallenge Kupası ve ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan Ataman, koleksiyonuna bu kez Euroleague'i eklemek istiyor. Öte yandan Ataman, kariyerinde de üçüncü kez Euroleague Final-Four'da mücadele etmenin heyecanını yaşıyor. Tecrübeli Koç, 2000'de Efes ile 2003 yılında da Siena ile Final-Four'da mücadele etmişti. İki takımla da finale çıkamayan Ataman, turnuvayı üçüncü olarak bitirmişti.

LASO'NUN 2, ITOUDİS'İN 1 ZAFERİ BULUNUYOR

Final-Four'da yer alacak diğer takımlardan Real Madrid ve CSKA Moskova'nın başantrenörleri de Euroleague'de kupa zaferi yaşadı. Real Madrid Koçu Pablo Laso, 4 final oynadığı Real Madrid ile 2015 ve 2018 yıllarında kupayı müzeye götürdü. CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis de takımını bir kez finalde mücadele ettirdi ve 2016 yılında kupaya uzandı.

THY Euroleague Final Four'da ilk kez iki Türk takımı birlikte mücadele edecek. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, finale yükselebilmek için cuma günü TSİ 19.00'da kozlarını paylaşacak.

Güven Mert Ercan