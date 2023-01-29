Ocak ayında elle sökümü yapılan havuç, dünya pazarına hazırlanıyor

Konya Ovasında 38 bin 873 kilometrekare yüzölçümünün yüzde 47si tarım arazisi olarak kullanılıyor. Meram ilçesinde çiftçiler ise 80 bin dekar arazide havuç yetiştiriciliği yapıyor. Yaz aylarında aşamalı söküm yapılarak bir bölümü ihraç edilen havuçların bir bölümü ise kış aylarında tarlalardan tarım işçileri tarafından tek tek toplanıyor. Tarladan toplanarak kamyonlarla fabrikalara götürülen havuçlar, burada paketleme işlemi yapılıyor. Son günlerde sıfır dereceye kadar düşen bölgedeki hava sıcaklığına rağmen havuç fabrikalarındaki mesailer aralıksız devam ediyor. Sıralı söküm sayesinde yılın 8 ayı paketleme ile beraber Türkiye'deki 650 bin ton havuç üretiminin 450 bin tonu ilçeden karşılanıyor.

"Yaklaşık 35 bin dekarlık alanda Kaşınhanı bölgesinde havuç üretiliyor"

Konya'nın havuç üretimden son yıllarda ülke genelinde ön plana çıktığının altını çizen Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, Konya Türkiye genelinde havuç üretiminde kendini baya bir geliştirdi. Özellikle Kaşınhanı'ndaki havuç üretimi ciddi anlamda iç piyasada ve ihracatta en ön sıralarda yer alıyor. Gerek kalitesi gerek lezzetti ile Konya Kaşınhanı havucunu ön sıraya taşıyan unsurlardan birisi. Yaklaşık olarak 35 bin dekarlık alanda Kaşınhanı bölgesinde havuç üretimi gerçekleştiriliyor. Temmuz aylarında başlayan havuç hasadı yaklaşık 3'üncü aylara kadar devam ediyor. Sezon başlangıcında yaklaşık 2 buçuk lira olan havuç fiyatları şu anda 6 liraya kadar yükseldi. Tabi sezonun bitmesiyle fiyatların yükselmesi beklenen bir durumdu. Şu anda havuç üretimi yapan çiftçilerimiz fiyatlardan memnun" dedi.

İbrahim Yetkin - Arda Akın Akkoca



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.