Ocak ayında en çok dinlenen şarkılar

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'un 2023 yılının ilk ayında en çok dinlenen isimler ve albümler listesi belli oldu. Platformda KÖFN grubunun hit parçası “Bi Tek Ben Anlarım” ocak ayının en çok dinlenen şarkısı oldu.
Semicenk yeni yılda da en çok dinlenen sanatçı oldu
2022 yılının en çok dinlenen isimlerinden biri olan Semicenk ocak ayında “Yeli Sanatçılar” kategorisinde ilk sıranın sahibi oldu. Mabel Matiz'in 2018 yılında çıkardığı “Maya” albümü “Yerli Albümler” listesinde ilk sırada yer aldı. Platformun en çok dinlenilen yabancı sanatçılar kategorisinde ilk sırada Eminem yer aldı. Ocak ayında en çok dinlenilen yabancı albüm “Harry Styles'ın Harry's House” albümü olurken; Yabancı Single listesinde Rema'nın Calm Down parçası birinci sırada yer aldı.
Muud'un 10'ar sanatçıdan oluşan Ocak ayının en çok dinlenenleri şöyle:
En çok dinlenen yerli albümler
Mabel Matiz - Maya
Madrigal - Neogazino
Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1
Teoman - Sevda Mecburi İstikamet
UZI - EL CHAVO
cakal - Paradoks
Ata Demirer - Bursa Bülbülü
Müslüm Gürses - Küskünüm
UZI - Kan
Çeşitli Sanatçılar - Saygı Albümü: Bergen
En çok dinlenen yerli single'lar
KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım
Mabel Matiz - Fırtınadayım
Mert Demir & Mabel Matiz - Antidepresan
Semicenk - Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın
Zeynep Bastık - Ara
Mavi Gri, Ahmet Hatipoğlu - Ölümle Yaşam Arasında
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Sargı
Semicenk - Düşer Aklıma
Madrigal - Dip
Tarkan - Son Durak
En çok dinlenen yerli sanatçılar
Semicenk
Mabel Matiz
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut
Tarkan
KÖFN
Dedublüman
Zeynep Bastık
Edis
Madrigal
İkilem
En çok dinlenen yabancı albümler
Harry Styles - Harry's House
The Kid LAROI - OVER YOU
Imagine Dragons - Evolve
ROSALIA - MOTOMAMI
Tom Odell - Long Way Down (Deluxe)
Eminem - Curtain Call: The Hits
Sia - This Is Acting (Deluxe Version)
The Weeknd - The Highlights
Maneskin - RUSH!
Sam Smith - Gloria
En çok dinlenen yabancı single'lar
Rema - Calm Down
Tom Odell - Another Love
Inna & Stefflon Don - Yummy
Miley Cyrus - Flowers
Elley Duhe - MIDDLE OF THE NIGHT
Sam Smith & Kim Petras - Unholy
Sia - Unstoppable
The Weeknd - Blinding Lights
Harry Styles - As It Was
LP - Lost on You
En çok dinlenen yabancı sanatçılar
Eminem
Maneskin
Sam Smith
Harry Styles
Tom Odell
Shakira
Sia
Metallica
The Kid LAROI
ROSALIA
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