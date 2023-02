Ocak ayında en çok dinlenen şarkılar

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'un 2023 yılının ilk ayında en çok dinlenen isimler ve albümler listesi belli oldu. Platformda KÖFN grubunun hit parçası “Bi Tek Ben Anlarım” ocak ayının en çok dinlenen şarkısı oldu.

Semicenk yeni yılda da en çok dinlenen sanatçı oldu

2022 yılının en çok dinlenen isimlerinden biri olan Semicenk ocak ayında “Yeli Sanatçılar” kategorisinde ilk sıranın sahibi oldu. Mabel Matiz'in 2018 yılında çıkardığı “Maya” albümü “Yerli Albümler” listesinde ilk sırada yer aldı. Platformun en çok dinlenilen yabancı sanatçılar kategorisinde ilk sırada Eminem yer aldı. Ocak ayında en çok dinlenilen yabancı albüm “Harry Styles'ın Harry's House” albümü olurken; Yabancı Single listesinde Rema'nın Calm Down parçası birinci sırada yer aldı.

Muud'un 10'ar sanatçıdan oluşan Ocak ayının en çok dinlenenleri şöyle:

En çok dinlenen yerli albümler

Mabel Matiz - Maya

Madrigal - Neogazino

Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1

Teoman - Sevda Mecburi İstikamet

UZI - EL CHAVO

cakal - Paradoks

Ata Demirer - Bursa Bülbülü

Müslüm Gürses - Küskünüm

UZI - Kan

Çeşitli Sanatçılar - Saygı Albümü: Bergen

En çok dinlenen yerli single'lar

KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım

Mabel Matiz - Fırtınadayım

Mert Demir & Mabel Matiz - Antidepresan

Semicenk - Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın

Zeynep Bastık - Ara

Mavi Gri, Ahmet Hatipoğlu - Ölümle Yaşam Arasında

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Sargı

Semicenk - Düşer Aklıma

Madrigal - Dip

Tarkan - Son Durak

En çok dinlenen yerli sanatçılar

Semicenk

Mabel Matiz

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut

Tarkan

KÖFN

Dedublüman

Zeynep Bastık

Edis

Madrigal

İkilem

En çok dinlenen yabancı albümler

Harry Styles - Harry's House

The Kid LAROI - OVER YOU

Imagine Dragons - Evolve

ROSALIA - MOTOMAMI

Tom Odell - Long Way Down (Deluxe)

Eminem - Curtain Call: The Hits

Sia - This Is Acting (Deluxe Version)

The Weeknd - The Highlights

Maneskin - RUSH!

Sam Smith - Gloria

En çok dinlenen yabancı single'lar

Rema - Calm Down

Tom Odell - Another Love

Inna & Stefflon Don - Yummy

Miley Cyrus - Flowers

Elley Duhe - MIDDLE OF THE NIGHT

Sam Smith & Kim Petras - Unholy

Sia - Unstoppable

The Weeknd - Blinding Lights

Harry Styles - As It Was

LP - Lost on You

En çok dinlenen yabancı sanatçılar

Eminem

Maneskin

Sam Smith

Harry Styles

Tom Odell

Shakira

Sia

Metallica

The Kid LAROI

ROSALIA

