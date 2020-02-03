Ocak ayının zam şampiyonu patlıcan

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi Ocak ayında yıllık yüzde 12,15, aylık yüzde 1,35 arttı. Bu verilerle birlikte Ocak ayında fiyatı en fazla değişim gösteren ürünler de belli oldu. Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) aylık olarak en yüksek artış gösteren ürün yüzde 81,46 ile patlıcan oldu. Fiyatı en çok artan ikinci ürün yüzde 35,81 ile domates olurken, en çok fiyat artışı yaşayan üçüncü ürün ise yüzde 30,90 ile mandalina oldu.

En çok fiyat düşüşü yaşayan ürün ise yüzde 14,22 ile çocuk kazağı oldu.

Fiyatı en çok artan ürünler şöyle sıralandı:

Patlıcan yüzde 81,46

Domates 35,81

Mandalina 30,90

Salatalık 24,45

Ulaşım araçları ile ilgili hizmet ücreti 22,38

Resmi evraklarla ilgili hizmet ücreti 21,63

Yeşil soğan 20,61

Sivri biber 20,04

Kuru soğan 19,45

Kabak 16,54

Ispanak 15,85

Karnabahar 14,77

Hacca gidiş ücreti 14,39

Patates 10,67

Doğalgaz abonman ücreti 10,53

Diş dolgu ücreti 9,58

Köprü geçiş ücreti 8,02

Kablolu-özel televizyon yayın hizmetleri 7,45

Mücevher (altın) 6,56

Fiyata göre en çok azalan ürünler ise şöyle sıralandı:

Kazak (çocuk için) 14,22

Gömlek (kadın için) 13,65

Elbise (kadın için) 13,16

Hırka (kadın için) 13,06

Kaban (kadın için) 12,89

Kazak (kadın için) 11,68

Ceket (erkek için) 10,96

Sweatshirt (çocuk için) 9,75

Erkek mont 9,73

Yemek odası takımı 8,72

Bot (çocuk için) 8,30

Genç odası takımı 8,17

Eşofman (erkek için) 7,58

Ankastre mikrodalga fırın 7,02

Oturma odası takımı 6,76

Tek masa 6,66

Pantolon (kadın için) 6,49

Gömlek (çocuk için) 6,30

Kanepe 5,63

Gömlek (erkek için) 5,50