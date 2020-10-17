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Ocakbaşında müşteriler arasında istek parça kavgası: 2'si ağır 5 yaralı

Ocakbaşında müşteriler arasında istek parça kavgası: 2'si ağır 5 yaralı
Ocakbaşında müşteriler arasında istek parça kavgası: 2'si ağır 5 yaralı

Adana’da canlı müzik yapan ocakbaşında müşteriler arasında şarkı size fazla çaldı kavgası kanlı bitti. Kavgada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise polise teslim oldu.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde bulunan bir ocakbaşında meydana geldi. İddiaya göre, ocakbaşında bulunan müşteriler istek şarkılar sizin masaya daha çok çaldı diyerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada Ali Yıldırım, Necmettin K., Barış Ç., Mirza G.,Hüseyin Emrah D. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi bıçakladı. Ardından Ali Yıldırım, olay yerinden kaçarak suç aletiyle birlikte polis merkezine teslim oldu. Bu sırada yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan, Necmettin K. ve Hüseyin Emrah D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Süleyman Cenk İdaye

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