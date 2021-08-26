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Ocakta unutulan yemeğin dumanı mahalleyi ayağa kaldırdı

Ocakta unutulan yemeğin dumanı mahalleyi ayağa kaldırdı
Ocakta unutulan yemeğin dumanı mahalleyi ayağa kaldırdı

Ordu'nun Ünye ilçesinde ocakta yemeği unutması sonrası uyuya kalan vatandaşın evinden çıkan dumanlar mahalleliyi ayağa kaldırdı.

Ocakta unutulan yemeğin dumanı mahalleyi ayağa kaldırdı - Tıkla İzle

Olay, Çamurlu Mahallesi Hacı Ömer Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İslam C. isimli vatandaşın uyuya kalması üzerine ocağın üstüne koyduğu yemeğin yanmaya başlamasıyla evden dumanlar yükseldi. Vatandaşın evde olduğunu ve uyuya kaldığını düşünen komşular evden dumanların çıkması üzerine durumu itfaiye, sağlık ekipleri ve polise haber verdi.

Olay yerine kısa sürede polis, sağlık ekipleri ve çok sayıda itfaiyenin gelmesi sonrası eve giren ekipler uyuya kalan İslam C. isimli vatandaşı kaldırdı. Ev içerisinden gelen dumanların ocaktan geldiğini gören ekipler duruma müdahale ederek, ev sahibini dışarı çıkardı. Zehirlenme ihtimaline karşı sağlık ekipleri vatandaşa ambulans içerisinde ilk müdahaleyi yaptı. Ocağı kapatan ekipler evi yanmaktan kurtardı.

Hamza Alp
 

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