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Ocakta unutulan yemek çatı katını alev alev yaktı

Ocakta unutulan yemek çatı katını alev alev yaktı
Ocakta unutulan yemek çatı katını alev alev yaktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katı alevlere teslim oldu. Yangın sırasında paniğe kapılan yaşlı bir çift, ambulansa alınarak sakinleştirildi.

Ocakta unutulan yemek çatı katını alev alev yaktı - Tıkla İzle

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi 1054 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında ocakta unutulan yemek sebebiyle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle, çatı katı kısa sürede alevlere teslim oldu. Çatıdan yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, diğer binalara sirayet etmeden söndürüldü. Yangın esnasında paniğe kapılan Satı T. (75) ve Mustafa T. (83) isimli yaşlı çift, ambulansa alınarak sakinleştirildi.

Yangında kimsenin yaralanmaması ve dumandan etkilenmemesi ise rahat bir nefes aldırdı. Binanın çatı katı tamamen kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Güven Gök
 

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