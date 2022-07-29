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Ocakta unutulan yemekten yangın çıktı: 1 kişi hastanelik oldu

Ocakta unutulan yemekten yangın çıktı: 1 kişi hastanelik oldu
Ocakta unutulan yemekten yangın çıktı: 1 kişi hastanelik oldu

Samsun'da ocakta unutulan yemekten çıkan yangında 1 kişi hastanelik oldu.

Ocakta unutulan yemekten yangın çıktı: 1 kişi hastanelik oldu - Tıkla İzle

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Ş.(40) evinde mutfaktaki ocakta yemek yapmak istedi. Tencereye yağ koyup ısıtan Osman Ş. evde uyuya kaldı.

Bu sırada yangın çıktı. Uyurken dumandan nefes almakta zorlanan Osman Ş. uyanında yangına müdahale ederek söndürmek istedi. Dumandan zehirlenen Osman Ş. hastanelik oldu.

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Osman Ş. tedavi altına alınırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhammer Ay
 

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