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Octagon ligi ilk kez Türkiye'de yapıldı

Octagon ligi ilk kez Türkiye'de yapıldı
Octagon ligi ilk kez Türkiye'de yapıldı

Dünyada 500 milyon izleyiciye ulaşan MMA sporunun Octagon ligi, bu sene Türkiye’de de oynandı. Kocaeli’de 32 sporcunun kozlarını paylaştığı müsabakalar 84 ülkeden canlı yayınlandı.

Octagon ligi ilk kez Türkiye’de yapıldı - Tıkla İzle

Dünyada 500 milyon izleyiciye ulaşan MMA sporu, Octagon ligini Türkiye'ye taşıdı. Kocaeli Şehir Polis Recep Topaloğlu Salonunda gerçekleşen müsabakalarda 8'i Türk 8'i Kazak olmak üzere toplamda 32 sporcu kozlarını kapıştı. 84 ülkede canlı yayınlanan müsabakalara salondaki ilgi de oldukça yoğun oldu.

Organizasyonun Türkiye'de büyük ölçüde dikkat uyandıracağını vurgulayan Octagon Türkiye Başkanı Serdar Gökkaya, bu müsabakaların yanı sıra pek çok önemli etkinliğin de ülkemizde yapılmasına destek olacaklarını ifade etti.

Ardacan Uzun - Mehmet Ekrem Ceylan

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