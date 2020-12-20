İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Odadan çıkan dumanı fark eden anne, çocuğunu kucağına alarak dışarıya çıktı

Odadan çıkan dumanı fark eden anne, çocuğunu kucağına alarak dışarıya çıktı
Odadan çıkan dumanı fark eden anne, çocuğunu kucağına alarak dışarıya çıktı

Bilecik'te 3 katlı bir apartmanın orta katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin anında müdahale etmesi sonuncunda büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'in Osmaneli ilçesi Camikebir Mahallesi Yümlü Paşa Sokak üzerinde üç katlı apartmanın ikinci katında ikamet eden Hakan Yağcı'ya ait evin çocuk odasında henüz belli olmayan bir nedenden dolayı yangın çıktı. Odadan çıkan dumanı fark eden anne hemen çocuğunu kucağına alarak dışarıya çıkarak, komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yanan eve hem içeriden hem de dışarıdan müdahale ederken, yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü. Yangın sonrasında evin bir odasındaki eşyalar kullanılmaz hale gelirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Zuhal Zengin
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.