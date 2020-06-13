Odatv ‘sınır'dan haber sızdırmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Siyasal ve askerî casusluk' soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen ODA TV internet sitesi Ankara Haber Müdiresi Müyesser Yıldız ve TSK personeli Erdal B. ile ilgili önemli bilgilere ulaşıldı. Yıldız'ın astsubay Erdal B. ile telefon görüşmelerin yanı sıra, kendisinden belge de temin ettiği belirlendi. Başsavcılığa 13 Kasım 2019'da TSK personeli Erdal B. hakkında ihbar gelmesi üzerine harekete geçildi. Erdal B'nin telefonu dinlenmeye başladı. Bu süreçte dinlemeye Müyesser Uğur Yıldız ve TELE 1'in Ankara temsilcisi İsmail Zeki Dükel takıldı. Bunun üzerine Yıldız ve Dükel'in de telefonları dinlemeye alındı. Soruşturma kapsamında Erdal B'nin, Yıldız'a İdlib ve çevresinde bulunan gözlem kuleleri, operasyonlara katılan birlikler ve komutanlıklar hakkında bilgi aktardığı, "Özgür Suriye Ordusuna bağlı askerlerin Libya'ya götürüldüğü"nü söylediği belirlendi. Müyesser Yıldız'ın da "Suriye Millî Ordusu' ne zaman, nasıl ve hangi sıfatla Libya'ya gitti" başlıklı haber yayımladığı tespit edildi. Ayrıca Erdal B.'nin Yıldız ile yaptığı görüşmede "Libya'da görevlendirilen birliklerin komutanının (isim verilmiş) Libya'ya gittiği" bilgisini verdiği anlaşıldı. Şüpheli Yıldız Uğur'un ise "Libya'ya hangi komutan gitti. Yerine kim geldi" başlıklı haber yayımlandığı ortaya çıktı.

"FETÖ MAĞDURUYUM" DEDİ

Şüpheli Müyesser Yıldız ifadesinde şunları söyledi: Yaklaşık 5-6 yıl önce Erdal B. beni telefonla aradı. Telefonumu İsmail Zeki Dükel'den aldığını, FETÖ mağduru olduğunu ve kitap hazırladığını söyledi. Ankara'da buluştuk. Ben birkaç hususta anlattıklarının doğru olup olmadığını teyit etmek amacıyla kendisinden bilgi ve belge istedim. Fakat göndermedi. Yüzde 99 Erdal beni arardı.

Tutuklanan Erdal B. ise ifadesinde “Müyesser Yıldız ile 2015'te KUMPAS-DER isimli dernekte tanıştım. Beni 8-10 ay önce arayıp ‘çatı davasını takip ettiğini, dava evrakları içerisinde birçok askerî personelinin isminin geçtiğini, öyle isimlerin olduğunu bu isimleri duyduğumda inanamayacağımı' söyledi. En son bana ‘Yoksa sen de FETÖ'cü müsün?' diye sordu. Bu soru üzerine Yıldız'ın bahsettiği yargılama dosyasındaki askerî personellerden olabileceğime dair yazı yazacağını düşündüm. Kendimi korumak adına bilgileri verdim. Bilgilerin bir kısmını Suriye'de ve sınırda görev yapan arkadaşlarımdan aldım. Yaptığımın suç olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazetesi