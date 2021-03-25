İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oded Kattash: 'Maçın tamamında iyi performans gösteremedik'

Oded Kattash: 'Maçın tamamında iyi performans gösteremedik'
Oded Kattash: 'Maçın tamamında iyi performans gösteremedik'

Panathinaikos Başantrenörü Oded Kattash, Anadolu Efes karşısında maçın tamamında iyi performans gösteremediklerini söyledi.

Oded Kattash: 'Maçın tamamında iyi performans gösteremedik' - Tıkla İzle

THY Euroleague'in 31. haftasında Panathinaikos deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes'e 85-65 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Panathinaikos Başantrenörü Oded Kattash, "Anadolu Efes gibi iyi bir takımla oynayacağınız zaman oyunun iki yönünde de iyi olmalısınız.

İyi değildik. Maçın tamamında iyi performans gösteremedik. Bazı bölümlerde savunmada iyiydik. Anadolu Efes'i yavaşlattık. Faul atışlarında kötüydük. Bu yüzden Anadolu Efes gibi kaliteli bir takımı yenmek kolay olmuyor. Maça çıkarken rakibimiz yavaşlatmak istedik. Amacımız buydu. Maçın genelinde bunu başaramadık. Rakibimizi tebrik ederim" şeklinde konuştu.

Oğuzhan Ort

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.