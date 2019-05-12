Ödemiş'e şehit ateşi düştü! Şehit Fatih Şevket Ersin

Ödemiş'te yaşayan Vesile Konuş Ersin'in Ağrı Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğünde görev yapan polis memuru eşi Fatih Şevket Ersin, feci kazada şehit oldu. Ersin ile birlikte polis memuru Hayrullah Taşköprü'nün şehit olduğu kazada Muhammed Enes Yolcu da ağır yaralandı.

Hizmet içi eğitim faaliyeti için gittiği Ankara'dan dönerken Kırıkkale-Yerköy karayolu Sekilli mevki'i yakınlarında direksiyon hakimiyetinin kaybı sonucu aracın devrilmesi ile meydana gelen kazada Hayrullah Taşköprü ile birlikte şehit olan Fatih Şevket Ersin'in cenazesi pazartesi günü İzmir Ödemiş'te düzenlenecek törenin ardından Zungurlu Şehitliğinde toprağa verilecek. Konuyla ilgili Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan duyuruda, "Ağrı kadrosunda görevli olup, Ankara'ya görev icabı giden üç polisimiz, Yozgat Yerköy yakınlarında geçirmiş oldukları elim kaza sonucu iki polis arkadaşımız şehit olmuşlardır. Şehitlerimizden Fatih Şevket Ersin'in eşi Vesile Konuş Ersin Ödemişli olup, saat: 10.00'da Yozgat'ta yapılacak törenin ardından karayolu ile Ödemiş'e getirilecektir. Yarın Ödemiş Şeker Camiinde kılınacak cenaze namazının akabinde Ödemiş Merkez Zungurlu Mezarlığı Şehitliğine defnedilecektir. Tüm halkımıza duyurulur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralı arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.

BAŞAR UÇAR

